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Дмитрий Комбаров: голевая передача на Глушакова – это наигранная комбинация

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Насколько было сложно выбить мяч из пустых ворот? Казалось, мяч уже в сетке.

– Джикия перекрыл ближний угол, я постарался как мог закрыть дальний и центр. Удачно выбрал позицию, и соперник попал в меня.

– Час игры был очень сложный. Насколько в эти моменты казалось, что "Севилья" давит?

– В начале второго тайма почувствовали, что они начали агрессивно атаковать. Мы прижались ближе к воротам.

Потом нам удалось переломить это давление. Начали хорошо выходить из обороны, хорошо держать мяч. Ну и мы использовали моменты, которые у нас были, это очень радует. К сожалению, пропустили один гол, но ничего страшного. Разберем, и все будет нормально. Пропустили со стандарта – такое бывает.

– Голевая передача на Глушакова, это наигранная связка?

– Конечно, наигранная. Наигрывали на тренировке, – сказал Комбаров в эфире "Матч ТВ".

Sports.ru
Теги: Комбаров Глушаков Спартак Севилья
Сегодня, 01:37
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