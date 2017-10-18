Дмитрий Комбаров: голевая передача на Глушакова – это наигранная комбинация

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.– Джикия перекрыл ближний угол, я постарался как мог закрыть дальний и центр. Удачно выбрал позицию, и соперник попал в меня.– В начале второго тайма почувствовали, что они начали агрессивно атаковать. Мы прижались ближе к воротам.Потом нам удалось переломить это давление. Начали хорошо выходить из обороны, хорошо держать мяч. Ну и мы использовали моменты, которые у нас были, это очень радует. К сожалению, пропустили один гол, но ничего страшного. Разберем, и все будет нормально. Пропустили со стандарта – такое бывает.– Конечно, наигранная. Наигрывали на тренировке, – сказал Комбаров в эфире "Матч ТВ".