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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лука Зуффи: чтобы выключить Головина из игры, потребуется всё моё умение
Полузащитник "Базеля" Лука Зуффи поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Мы готовились к этому матчу и изучали соперника. Мы знаем, что в обороне ЦСКА возрастные игроки — братья Березуцкие. Может быть, нам удастся использовать этот фактор во время контратак.
Мы приехали сюда за очками. У нас уже есть пример выступления на московском поле наших земляков из "Янг Бойз". Мы отдаём себе отчёт, что придётся нелегко: нужно будет много бегать и бороться. Мы чувствуем давление и понимаем, что тот, кто наберёт в ближайших двух матчах 6 очков, вероятнее всего, займёт второе место в группе.
У нас было трудное начало сезона, несколько неудачных матчей. Постепенно мы нашли успешную модель игры. Головин? Я знаю об этом игроке и его высоких игровых качествах: в частности, о высокой технической оснащённости. Возможно, мне придётся соперничать с ним на поле. Чтобы выключить его из игры, потребуется всё моё умение", - цитирует Зуффи "Чемпионат.сом".
"Мы готовились к этому матчу и изучали соперника. Мы знаем, что в обороне ЦСКА возрастные игроки — братья Березуцкие. Может быть, нам удастся использовать этот фактор во время контратак.
Мы приехали сюда за очками. У нас уже есть пример выступления на московском поле наших земляков из "Янг Бойз". Мы отдаём себе отчёт, что придётся нелегко: нужно будет много бегать и бороться. Мы чувствуем давление и понимаем, что тот, кто наберёт в ближайших двух матчах 6 очков, вероятнее всего, займёт второе место в группе.
У нас было трудное начало сезона, несколько неудачных матчей. Постепенно мы нашли успешную модель игры. Головин? Я знаю об этом игроке и его высоких игровых качествах: в частности, о высокой технической оснащённости. Возможно, мне придётся соперничать с ним на поле. Чтобы выключить его из игры, потребуется всё моё умение", - цитирует Зуффи "Чемпионат.сом".
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