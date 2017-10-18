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Сергей Прядкин: "Спартак" потихоньку приходит к стабильности

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов "Спартак" — "Севилья" (5:1).

"Очень рад. Очень хорошие впечатления от игры "Спартака". Виден настрой команды. При счете 1:1 было видно, что испанцы имели 3-4 момента. Доволен тем, что ребята проявили характер. Здорово, что "Спартак" со всей ответственностью подошел к игре и достойно победил.

Честно говоря, "Спартак" потихоньку приходит к стабильности. Я не могу сказать, что возвращается к прошлогоднему состоянию. Впереди борьба в (чемпионате России), в которую "Спартак" уже начал включаться", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Теги: Прядкин Спартак Севилья
Сегодня, 03:29
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