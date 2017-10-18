Хосеп Гвардиола посвятил победу над "Наполи" лидерам каталонских сепаратистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посвятил победу в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1) арестованным лидерам каталонских сепаратистов."Это подходящий момент для того, чтобы посвятить им победу. В Каталонии мы показали, что гражданство стоит выше любых других идей. Эти движения занимались тем, что выражали свои идеи, они боролись за то, чего мы хотим. Сейчас ситуация такая, как она есть. Я надеюсь на то, что скоро их освободят.Что касается матча, то я не ожидал, что мы будем вести игру все 90 минут. Мы противостояли исключительной команде. В первом тайме мы были очень хороши, забили два гола, могли забивать еще, но не реализовали контратаки."Наполи" играет быстро и просто. Одно или два касания, никто не теряет мяч, не передерживает его. Вот почему нам было очень сложно. Это одна из лучших команд, что я видел. Если не сыграть очень хорошо, у них не выиграть. Мы это сделали, и я очень счастлив. Я считаю, что это одна из лучших команд в Европе. Они заставили нас играть на максимуме", – сказал Гвардиола.Вчера суд Испании постановил отправить под стражу двух лидеров сепаратистского движения в Каталонии – Жорди Санчеса и Жорди Куишарта. Следствие утверждает, что они готовились осуществить мятеж с последующим выходом Каталонии из состава Испании. Политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.