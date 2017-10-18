Дмитрий Селюк: "Спартак" отфедунил и чуточку откаррерил "Севилью"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере прокомментировал домашнюю победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов."Спартак" не просто унизил, но и отфедунил и даже чуточку откаррерил "Севилью". Браво", — написал Селюк в твиттере.