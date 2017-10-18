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Дмитрий Селюк: "Спартак" отфедунил и чуточку откаррерил "Севилью"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере прокомментировал домашнюю победу "Спартака" над "Севильей" (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Спартак" не просто унизил, но и отфедунил и даже чуточку откаррерил "Севилью". Браво", — написал Селюк в твиттере.
Теги: Селюк Спартак Севилья
Сегодня, 17:15
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11
(1)
№11 Написал: zzzzz (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)

Странно, блессинг и утекай не повеселись?
Регистрация: 17.03.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:16) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: FanAttack
Отсевильят по полной и карреру и федунишку.
отэдуардят и отбериццат smile

Не надо изобретать велосипед, оттянули, и хватит с них. А то что-то слишком много незаслуженного внимания этой команде.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanAttack
ответка будет жаркой...Отсевильят по полной и карреру и федунишку

Ну даже если и отсевильят,то нам нужно будет потом отмариборить дома Марибор и отбританить Ливерпуль.Если Ливер не отбританим,но Марибор отмариборим точно!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Отселючил юморца
Регистрация: 19.03.2010
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 17:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: FanAttack
Отсевильят по полной и карреру и федунишку.
отэдуардят и отбериццат smile

Как бы вас неотнорвежили викинги завтра.....
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: guyfox18
Потрясающее чувство юмора. Браво Селюк!

smile Видимо частенько селючат его черные клиенты.
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: SHRЕК (Сегодня, 17:39) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: guyfox18
Потрясающее чувство юмора. Браво Селюк!

такое бывает у жадных лизожопов и защеканов как смишно!!! Ахахаха!!!))))
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:32) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanAttack
Отсевильят по полной и карреру и федунишку.
отэдуардят и отбериццат smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 17:28) #
  • -7
  •  (11)
online

Рано дифирамбы петь Спартаку, ответка будет жаркой...Отсевильят по полной и карреру и федунишку. Залетит , всё что не залетело в первом тайме прошедшего матча.
Регистрация: 4.05.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:22) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
А что до матча пиздел, не помнишь? Шпециалист, пилять.

Думаю, "Спартак" не сумеет взять очки в грядущем матче, даже несмотря на то что команда Карреры будет играть дома. Перед игрой с "Ливерпулем" в красно-белых тоже мало кто верил, но отобрать очки у англичан, как мне кажется, в первую очередь помогла удача.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (7)

Потрясающее чувство юмора. Браво Селюк!
Регистрация: 19.10.2011
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