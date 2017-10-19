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Рафаэль Вики: гордимся победой над ЦСКА, мы счастливы

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики поделился впечатлениями от победы в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Мы гордимся этой победой, мы счастливы. Но нам нужно ещё много работать.

Мы отлично проанализировали игру ЦСКА и сыграли как раз так, как нужно, чтобы нейтрализовать их атаку. Жаль, что наши планы удалось реализовать только на 90-й минуте", - цитирует Вики "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 01:02
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