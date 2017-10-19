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Голкипер "Бенфики" стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов

Бельгийский вратарь португальской "Бенфики" Миле Свилар вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", став самым молодым голкипером в истории турнира.

Свилару 18 лет и 52 дня.

Таким образом, Свилар побил рекорд экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 18 лет 118 дней.

"Газета.ру"
Теги: Бенфика
Сегодня, 04:46
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