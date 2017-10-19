Владимир Жириновский: какой смысл болеть за "Спартак"? 4 гола забили африканцы, наш – один

Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1)."Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра "Спартака". Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это "Спартак" или сборная Африки?Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры", – сказал Жириновский.