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Владимир Жириновский: какой смысл болеть за "Спартак"? 4 гола забили африканцы, наш – один

Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

"Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра "Спартака". Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это "Спартак" или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры", – сказал Жириновский.

Теги: Спартак
Сегодня, 18:02
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30
(4)
№30 Написал: kurbath тула (Сегодня, 18:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
МРАЗОТА РУЗКАЯ

Пидер ты конченый
тварь епучая
чепушила дырявая
да куево мы не в 19м веке
я бы тебе падаль сам на куй голову отрубил или на кол посреди красной площади посадил
Регистрация: 20.11.2015
№29 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
уж насколько я не люблю украину и украинцев, но кое в чем они правы на все 100%-путин реально х.у..й.л0! И его нужно судить! Но не в какой-то там гааге, а прямо здесь в России и привести приговор в исполнение прямо на Красной площади!

Самое главное извлечь урок и недопустить прихода к власти "клона"


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№28 Написал: AVG Россия (Сегодня, 18:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
МРАЗОТА РУЗКАЯ. Ненавижу эту страну даунов... Живём как будто в 19 веке.

А вот это ты зря.
Регистрация: 18.11.2016
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
ЭТО ЖЕ МЕНТАЛИТЕТ НАШ,

Да мы знаем ваш спартаковский менталитет, это наглядно демонстрирует ваш шоколадный состав, так что кипятишься то, народный?? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Цезарь (Сегодня, 18:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: werty1001
Цитата: Frankenstein
какой смысл голосовать за ЛДПР если вы политически не самостоятельная единица и как попки подражаете Путину,придется за Геннадия Андреевича проголосовать

В России нет смысла голосовать вообще, выборов нету, одна пародия, все "оппозиционные" партии филиалы единой россии, а Путин боится даже блогеров и хоть какой-то реальной борьбы, приходится вечных своих оппонентов переигрывать, все при деле и довольны, жаль страна в говне, но это детали.

уж насколько я не люблю украину и украинцев, но кое в чем они правы на все 100%-путин реально х.у..й.л0! И его нужно судить! Но не в какой-то там гааге, а прямо здесь в России и привести приговор в исполнение прямо на Красной площади!
Регистрация: 21.09.2017
№25 Написал: All_my Москва (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
ну в чём-то он прав.. ведь он исходит из менталитета нашего народа..


В чем же менталитет нашего народа победившего нацизм-фашизм? В расизме? Причем в расизме избирательном, где аргентинские латиносы лучше негров.


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
№24 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Ну будут играть 11 наших и что, забъют 5 Севилье? Я вот гляжу на работу Думы, там все русские и че то нет хорошего результата. Может в Думу легов набрать?
Хотя конечно и я ненавижу в жизни две вещи - рассизм и ... негров, но вынужден признать они сыграли прекрасно с Севильей.

если так посудить-откуда в думе Русские? Евреи да южане(назовем их так). Ну а если Русские и есть, все под царем давно. Что толку то?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№23 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 18:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну будут играть 11 наших и что, забъют 5 Севилье? Я вот гляжу на работу Думы, там все русские и че то нет хорошего результата. Может в Думу легов набрать?
Хотя конечно и я ненавижу в жизни две вещи - рассизм и ... негров, но вынужден признать они сыграли прекрасно с Севильей.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№22 Написал: язва (Сегодня, 18:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главный скоморох при лжецаре владимире!


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№21 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: werty1001
В России нет смысла голосовать вообще, выборов нету, одна пародия, все "оппозиционные" партии филиалы единой россии, а Путин боится даже блогеров и хоть какой-то реальной борьбы, приходится вечных своих оппонентов переигрывать, все при деле и довольны, жаль страна в говне, но это детали.
Прав тысячекратно ,только там не оппоненты ,а подтанцовка ..и переигрывать - стоит взять в в кавычки.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: Цезарь (Сегодня, 18:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мне вот что интересно-Путин недавно под.ъ.е6нул Фурсенко по количеству иностранцев в Зените. А в сборной что? Кто подписал указ о предоставлении гражданства для игры за сборную России Нойштедтеру, Раушу, Гильерме, Фернандесу? Уж не сам ли плешивый карлик? В общем что жирик, что путин-конченные лицемерные мрази и твари
Регистрация: 21.09.2017
№19 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Фаны бомжатины совсем уже поехавшие...
У их команды-помойки в составе на матч ЛЧ выходят 3 россиянина один из которых вратарь, а они еще и пытаются что то высрать...

А еще бесят те кто пишут " Ну это наш менталитет" ФУ ФУ
Животные...
Надеюсь ЧМ18 ПРОВАЛИТСЯ!!! ЧТОБЫ ПОБОЛЬШЕ ДРАК, РАЗИСМА И т.д. И ТОГДА УЕФА НАВСЕГДА ЗАПРЕТИТ НАМ ВЫХОДИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АРЕНУ И У НАС БУДУТ РФПЛ ГДЕ ИГРАЮТ ТОЛЬКО РУЗКИЕ МРАЗИ , КОТОРЫЕ НАБИВАЮТ БАБЛО

ЭТО ЖЕ МЕНТАЛИТЕТ НАШ, МРАЗОТА РУЗКАЯ. Ненавижу эту страну даунов... Живём как будто в 19 веке.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№18 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
какой смысл голосовать за ЛДПР если вы политически не самостоятельная единица и как попки подражаете Путину,придется за Геннадия Андреевича проголосовать

В России нет смысла голосовать вообще, выборов нету, одна пародия, все "оппозиционные" партии филиалы единой россии, а Путин боится даже блогеров и хоть какой-то реальной борьбы, приходится вечных своих оппонентов переигрывать, все при деле и довольны, жаль страна в говне, но это детали.
Регистрация: 7.06.2007
№17 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:20) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
А смысл в том, что для нас, простых смертных, это отдушина от той жизни, которую сделали для на вы,бездкльники, жирующие за наш счет.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№16 Написал: imaginary (Сегодня, 18:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
450 депутатов из них почти все чудаки
это сборная африки?
Регистрация: 7.02.2010
№15 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
ну в чём-то он прав.. ведь он исходит из менталитета нашего народа..
Регистрация: 27.08.2008
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:16) #
  • +14
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Какой смысл голосовать за вас если покупаете виноградники за бугром,воруете семизначными суммами и придумываете новые налоги?Скоро до воздуха доберетесь или до погоды,как в бессмертном Чиполлино.Какой смысл содержать такой госаппарат и платить налоги на бешеные зарплаты людей,которые только ожирение и гемморой способны заработать,ну и инфаркт как только прокуратура нагрянет с обыском.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:15) #
  • +6
  •  (6)

Это называется увидел соринку а в св smirk оем глазу бревна не видит!
Регистрация: 11.04.2016
№12 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
спартак гнусная негритянская команда и болеть за неё не хорошо.

Не. Ну это перебор. Совет. Лучше поболей за Зенит в матче с Русенборгом.
Регистрация: 29.11.2014
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как это какой смысл, у этой команды великая история, и следуя заветам великого Старостина, негры играют в ней главную роль. И не только в основной команде, но и в молодёжной, и в Академии теперь играют молоденькие негритята.
Отсталый Вольфович не понимает значения слова народная команда. confused

хотя бы формы голубой нет..да голубой? болельщик синита..
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:12) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит, Расист detected! rage
Регистрация: 2.08.2013
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:12) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Я вообще не вижу толку от Жириновского. Что дальше, Влад Вольфыч?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:12) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как это какой смысл, у этой команды великая история, и следуя заветам великого Старостина, негры играют в ней главную роль. И не только в основной команде, но и в молодёжной, и в Академии теперь играют молоденькие негритята.
Отсталый Вольфович не понимает значения слова народная команда. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:11) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой смысл голосовать за ЛДПР если вы политически не самостоятельная единица и как попки подражаете Путину,придется за Геннадия Андреевича проголосовать smile
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Браво Владимир Вольфович, озвучил то , о чём говорит вся страна-спартак гнусная негритянская команда и болеть за неё не хорошо.

вот за поносный синит и отжигает сын "юриста" и доярки?
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 18:10) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Топи за сборную вольфыч !там только наши забивают


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • -17
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Браво Владимир Вольфович, озвучил то , о чём говорит вся страна-спартак гнусная негритянская команда и болеть за неё не хорошо.
Регистрация: 17.09.2017
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
клоун


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 18:07) #
  • +9
  •  (17)

А на кой черт голосовать за ЛДПР, когда они во всем повторяют за Едросней??!!!
Регистрация: 1.07.2017
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:06) #
  • +18
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
Какой смысл содержать госдуру, когда в стране такой бардак???


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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