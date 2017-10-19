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Геннадий Орлов: "Спартак" также мог бы проиграть "Ливерпулю" 1:5, но ему больше повезло

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал домашнее поражение московского ЦСКА от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не сдюжили против "Базеля". У швейцарцев очень хорошая сейчас команда, и они, естественно, выиграли. Только выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, "Спартак" также мог бы проиграть "Ливерпулю" 1:5, но ему больше повезло. Красно-белые затем всё-таки выиграли, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Сегодня проиграл — готовься, тренируйся, завтра выиграешь.

И вы представляете состояние "армейских" мальчишек, когда они сегодня утром прочитали слова Созина, когда их родители, дети, братья, сёстры это прочитали? "Это что, наш родственник опозорил Россию?" Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Эти юноши виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Базель ЦСКА Ливерпуль Спартак
Сегодня, 20:35
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30
(8)
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:51) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ещё не вечер


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bierbauch
Прав Орлов, как всегда прав! Зенит, вот, тоже мог выиграть у Ареснала 5:1, но проcpал 0:1! Так бывает. bowtie

И у СпаМа так же мог выиграть 5-1.
И ведь действительно - выиграл.
Ни капельки не просрал. smile


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№28 Написал: язва (Сегодня, 21:41) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
У генки кликуха с детства
Генка-долпаеп!


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№27 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Если Спартак по два раза обыграет Ливерпуль и Севилью - это уже будет не Спартак а Барселона!


Сначала один раз Ливер обыграйте. А Севилью два раза вполне по силам.
Регистрация: 15.03.2012
№26 Написал: Батька (Сегодня, 21:40) #
  • 0
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Накуя эти если мог бы и кабы ?! Не понимаю зачем эти спекуляции и оправдания ?!
Каждую игру любая команда может 5 забить и 5 пропустить если сложится определенные факторы !!

Результат на табло !! Смысл этих могбы ?!

А про мальчишек особенно в обороне, вратарь и защита у ЦСКА просто смешно )) на 100% уверен что у Базеля средний возраст команды меньше !!!
Регистрация: 9.09.2016
№25 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:30) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Свиньи просто уникальны в умении отрицать очевидное. Для них отныне ЛЧ началась сразу с третьего тура. И ни один ведь из оболгавших человека, который в 10 раз достойнее их всех вместе взятых, не сумеет объяснить, в чем Орлов все-таки не прав.


Под "армейскими мальчишками" Орлов подразумевает:
- Жамалетдинов 20 лет
- Кучаев 19,5 лет
- Чалов 19,5 лет
А против них за Базель играли "корифеи футбола":
- Оберлен 19 лет
- Петретта 20 лет
- Айети 20 лет
- Эльюниси 22 года

Орлов известный звездобол!
Не брезгует никакими подтасовками!

Цитата: freddyk
Цитата: AVG
А.В.Суворов гораздо авторитетней Г.Орлова. Так вот когда он выиграл одно сражение , второе , находились вот такие Орловы , которые говорили , " что это просто повезло". На что он им отвечал . " Один раз повезло , два , но помилуй Бог, а где же уменье ?"


Так в том то и дело , что Спартак пока одно сражение выиграл, вот второй раз обыграете Севилью, а потом и Ливерпуль, тогда все скажут- это умение. Это во первых. Во вторых, Гена не говорил про везение с Севильей, он говорил про везение с Ливером. Так кто из вас маразматик?


Если Спартак по два раза обыграет Ливерпуль и Севилью - это уже
будет не Спартак а Барселона!
Регистрация: 14.04.2008
№24 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
5-1 это "все-таки выиграли" ))) деда на пенсию давно пора провожать
Регистрация: 26.07.2014
№23 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bierbauch
Прав Орлов, как всегда прав! Зенит, вот, тоже мог выиграть у Ареснала 5:1, но проcpал 0:1! Так бывает. bowtie

laughing
Регистрация: 24.11.2008
№22 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
И как бы умение тут ни при чём ?


Ну там скорей можно говорить про Неумение игроков ливера. А в чём умение Спартака, проваливаться в обороне раз за разом?
Регистрация: 15.03.2012
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Black Fox
Свиньи просто уникальны в умении отрицать очевидное. Для них отныне ЛЧ началась сразу с третьего тура. И ни один ведь из оболгавших человека, который в 10 раз достойнее их всех вместе взятых, не сумеет объяснить, в чем Орлов все-таки не прав.

Невырезано-->вырезано ему говорить в сослагательном наклонении. Невырезано-->вырезано строить предположения, когда есть факты.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:13) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи просто уникальны в умении отрицать очевидное. Для них отныне ЛЧ началась сразу с третьего тура. И ни один ведь из оболгавших человека, который в 10 раз достойнее их всех вместе взятых, не сумеет объяснить, в чем Орлов все-таки не прав.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: AVG Россия (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: freddyk
он говорил про везение с Ливером

И как бы умение тут ни при чём ?
Регистрация: 18.11.2016
№18 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 21:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Прав Орлов, как всегда прав! Зенит, вот, тоже мог выиграть у Ареснала 5:1, но проcpал 0:1! Так бывает. bowtie


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№17 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AVG
А.В.Суворов гораздо авторитетней Г.Орлова. Так вот когда он выиграл одно сражение , второе , находились вот такие Орловы , которые говорили , " что это просто повезло". На что он им отвечал . " Один раз повезло , два , но помилуй Бог, а где же уменье ?"


Так в том то и дело , что Спартак пока одно сражение выиграл, вот второй раз обыграете Севилью, а потом и Ливерпуль, тогда все скажут- это умение. Это во первых. Во вторых, Гена не говорил про везение с Севильей, он говорил про везение с Ливером. Так кто из вас маразматик?
Регистрация: 15.03.2012
№16 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проблемы юношей.и не факт,что заиграют лучше.сколько иx было
Регистрация: 24.11.2008
№15 Написал: перевод (Сегодня, 21:02) #
  • +3
  •  (7)

какой он дурак .В таком возрасте в стране Люди же на заслуженном отдыхе.Пусть с Реингольдом друг другу смс ки пишут,зачем их вообще кто то печатает...
Регистрация: 21.10.2016
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И этому "метру ветерану" Спартак покоя не дает, и по сравнению с его возрастом юноши и Акинфеев, и Березуцкие, и Игнашевич, короче вся команда внуки Геннадия Сергеевича, так получается.
Регистрация: 20.03.2014
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:01) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомбит у Гендоса
Регистрация: 3.08.2016
№12 Написал: ramil Россия (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
мог...не мог...СЧЁТ НА ТАБЛО уважаемый smile
Регистрация: 17.05.2016
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
подольем масла innocent
«Сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре — африканцы, наш — один. Это «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Четыре гола забивают легионеры», — сказал Жириновский
Регистрация: 20.07.2009
№10 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Старый маразматик...ну что на больных обижаться....он еще зарядит, что Русенборг круче Севильи будут на сегодня...)))...но Гена тявкает, а караван идет потихоньку...)))
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 20:58) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гнилой ты мужик Орлов если конечно тебя можно мужиком назвать!!!
Регистрация: 21.05.2011
№8 Написал: 19gtym60 москва (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Идиот
Регистрация: 13.11.2014
№7 Написал: Gurishankar (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
в сумасшедшем доме люди более адекватные нежели Генадий Орлов, а он маразмы изрекает, а ему за это деньги платят... Бывают клоуны, там понятно, а это вообще черти что.... Но это уровень видно наших спортивных СМИ....
Регистрация: 29.11.2015
№6 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжатины всё гнилое, даже комментатор...
Регистрация: 14.03.2009
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, дедушка, до свидания....Больным в психушке ужинать пора.. )))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: AVG Россия (Сегодня, 20:53) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А.В.Суворов гораздо авторитетней Г.Орлова. Так вот когда он выиграл одно сражение , второе , находились вот такие Орловы , которые говорили , " что это просто повезло". На что он им отвечал . " Один раз повезло , два , но помилуй Бог, а где же уменье ?"
Регистрация: 18.11.2016
№3 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 20:45) #
  • +6
  •  (12)

Кому везёт у того и петух снесёт..... Вот генка и несётся .....
Регистрация: 1.09.2016
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 20:44) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Играют юноши, и они не сдюжили против "Базеля"

Это кто там, *лять, юноши?! Один Жамалетдинов что ли? Ну Головин, но вы же сами ему дифирамбы второй год поёте!
Вчера же комментаторы говорили что средний возраст Базеля около 23-х лет!!!
Лишь бы пукнуть...
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
если бы у бабушки был...
Регистрация: 14.03.2010
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