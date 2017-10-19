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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Геннадий Орлов: "Спартак" также мог бы проиграть "Ливерпулю" 1:5, но ему больше повезло
Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал домашнее поражение московского ЦСКА от "Базеля" (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не сдюжили против "Базеля". У швейцарцев очень хорошая сейчас команда, и они, естественно, выиграли. Только выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, "Спартак" также мог бы проиграть "Ливерпулю" 1:5, но ему больше повезло. Красно-белые затем всё-таки выиграли, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Сегодня проиграл — готовься, тренируйся, завтра выиграешь.
И вы представляете состояние "армейских" мальчишек, когда они сегодня утром прочитали слова Созина, когда их родители, дети, братья, сёстры это прочитали? "Это что, наш родственник опозорил Россию?" Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Эти юноши виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"ЦСКА сейчас, конечно, не в лучшей форме. Играют юноши, и они не сдюжили против "Базеля". У швейцарцев очень хорошая сейчас команда, и они, естественно, выиграли. Только выиграли 2:0, а не 10:0. Кстати, "Спартак" также мог бы проиграть "Ливерпулю" 1:5, но ему больше повезло. Красно-белые затем всё-таки выиграли, и мы их поздравляем. Это игра, где можно проиграть и выиграть. Сегодня проиграл — готовься, тренируйся, завтра выиграешь.
И вы представляете состояние "армейских" мальчишек, когда они сегодня утром прочитали слова Созина, когда их родители, дети, братья, сёстры это прочитали? "Это что, наш родственник опозорил Россию?" Представляете, какое клеймо? И в связи с чем? Они просто проиграли команде, которая сильнее. Эти юноши виноваты в том, что их выпустили против такой сильной команды? Нет же. Они получили опыт, в следующий раз исправятся и будут играть лучше", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
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