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Болельщики ЦСКА выкупили все билеты на матч Лиги чемпионов с "Базелем"

Все билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА проданы.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все билеты, выделенные клубом "Базель" для продажи в гостевой сектор на матч 4-го тура Лиги чемпионов, который состоится 31 октября", - говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 17:12
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
а точная цифра есть/?

Болельщики ЦСКА выкупили все 1700 билетов на гостевой сектор на матч с "Базелем"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:16) #
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а точная цифра есть/?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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