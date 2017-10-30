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Виктор Гончаренко: матч с "Базелем" - решающий для ЦСКА в Лиге чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от гостевого матча Лиги чемпионов с "Базелем".

"Завтра будет решающая игра. Спаренные матчи во многом решают исход группового этапа. Дома мы проиграли. Завтра сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

Все испытывают определённые неудобства, когда команды глубоко обороняются. Это не от схемы зависит. Можно поставить и четырёх защитников, но два фланговых игрока будут садиться вниз и получится шесть человек в обороне. Надо быстро атаковать. Пока это у нас пропало. Надеемся, что этот компонент вернётся до конца осенне-зимней стадии. Что касается "Базеля", то команда безболезненно меняет схемы. В Лиге чемпионов они используют 3-4-3, в менее напряжённых матчах — 4-2-3-1", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Базель
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
даже и комментировать не хочется...
а точнее было бы что
мы то постоянно осенью проваливаемся на всех фронтах, но блин, тов-щ Ганчаренко...вы для себя в клубе решите что ли...вам хотя бы ЛЕ то нужна?
если да, то надо для начала хотя бы бить по воротам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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