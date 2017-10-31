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Константин Кучаев: в позиционных атаках "Базель" не так силён

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев накануне гостевого матча с "Базелем" выразил уверенность, что команда сделала выводы из первой игры со швейцарцами.

— В команде проанализировали, почему первый матч с "Базелем" получился неудачным?

— Да, мы разобрали ту игру, разобрали ошибки. Надеемся, что завтра будем их допускать как можно меньше после сделанных корректировок.

— Вы очень быстро выросли из футболиста молодёжной команды в игрока стартового состава основы. Насколько справляется ваш организм с таким темпом? И как себя мотивируете, что нужно делать, чтобы справляться психологически?

— Сначала было тяжело, но с каждой игрой ощущаю себя лучше и лучше. Физически становится легче благодаря тому, что постоянно играю. Что касается психологии, то перед игрой иногда нервничаю, но при выходе на поле это исчезает. Когда начинается игра, обо всём забываешь.

— Что вы лично для себя отметили в первой игре с "Базелем"?

— Они хорошо проводят быстрые атаки, у них скоростные нападающие, которые открываются за спину нашим защитникам. С позиционными атаками у них не всё так хорошо.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Кучаев Базель
Сегодня, 01:03
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