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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: "Севилья" предпримет все возможное, чтобы обыграть "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где "красно-белые" сыграют с "Севильей".
" Сможет ли "Севилья" ответить на разгром от "Спартака"? Думаю, что да. Поскольку по первому матчу никто даже не задумывался, что "Севилья" сможет так проиграть. Даже после первого тайма мало кто мог предположить, что "Спартак" выдержит напор соперника. Но такое часто в футболе бывает, когда у одной команды залетает все, а у тебя ничего. Конечно, "Севилья" сейчас это учтет. Думаю, что на своем поле они предпримут все возможное, чтобы обыграть "Спартак". Вряд ли, они будут стараться победить как можно крупнее, потому что это футбол, что тут загадывать. На кону стоит три очка, и они понимают, что если они выиграют, то они выйдут на второе место в группе. Когда выходишь на поле, ты забываешь обо всех акцентах. Выходишь и видишь мяч и соперника, и стараешься делать то, что ты умеешь лучше всего делать. Что у "Спартака" может получиться лучше всего — это их контратаки. Но это во многом будет зависеть от игры Промеса. "Спартак" с Промесом и без — две разные команды. Это было заметно и по игре с "Севильей", — цитирует Мостового "Спорт День за Днем".
" Сможет ли "Севилья" ответить на разгром от "Спартака"? Думаю, что да. Поскольку по первому матчу никто даже не задумывался, что "Севилья" сможет так проиграть. Даже после первого тайма мало кто мог предположить, что "Спартак" выдержит напор соперника. Но такое часто в футболе бывает, когда у одной команды залетает все, а у тебя ничего. Конечно, "Севилья" сейчас это учтет. Думаю, что на своем поле они предпримут все возможное, чтобы обыграть "Спартак". Вряд ли, они будут стараться победить как можно крупнее, потому что это футбол, что тут загадывать. На кону стоит три очка, и они понимают, что если они выиграют, то они выйдут на второе место в группе. Когда выходишь на поле, ты забываешь обо всех акцентах. Выходишь и видишь мяч и соперника, и стараешься делать то, что ты умеешь лучше всего делать. Что у "Спартака" может получиться лучше всего — это их контратаки. Но это во многом будет зависеть от игры Промеса. "Спартак" с Промесом и без — две разные команды. Это было заметно и по игре с "Севильей", — цитирует Мостового "Спорт День за Днем".
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