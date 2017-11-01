Болельщик поцеловал Месси во время матча с "Олимпиакосом" (фото)

В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Барселоной» на стадионе в Греции произошёл интересный эпизод.Когда нападающий сине-гранатовых Лионель Месси собирался подавать угловой, к нему подбежал болельщик. Он обнял аргентинца, поцеловал и вернулся на трибуну, сообщает Marca. При этом никто из работников стадиона не остановил мужчину, а игра продолжилась как ни в чём не бывало.