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Болельщик поцеловал Месси во время матча с "Олимпиакосом" (фото)

В первом тайме матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Барселоной» на стадионе в Греции произошёл интересный эпизод.

Когда нападающий сине-гранатовых Лионель Месси собирался подавать угловой, к нему подбежал болельщик. Он обнял аргентинца, поцеловал и вернулся на трибуну, сообщает Marca. При этом никто из работников стадиона не остановил мужчину, а игра продолжилась как ни в чём не бывало.



Чемпионат
Теги: Месси Барселона Фото
Сегодня, 00:57
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