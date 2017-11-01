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Понтус Вернблум: не уступали "Базелю" ни одного метра поля

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) отметил, что армейцам очень не хватало Алана Дзагоева. Лидер команды появился на поле во втором тайме и сравнял счет. Сам швед забил победный гол в этой встрече.

- В первом тайме соперник позволял играть в футбол, - заявил Вернблум. - Мы не уступали "Базелю" ни одного метра поля. Во второй половине выпустили Дзагоева и добились победы. Он важный игрок для команды. Очень качественный, мастеровитый. Нам его очень не хватало. Его выход позволил добиться успеха.

Мой гол? Сначала я пытался сделать передачу, но отскок от Сухи позволил нанести удар. К тому же вратарь не успел перестроиться в этом моменте. Теперь все в наших руках. Нужно выигрывать у "Бенфики" и отправляться на матч в Манчестер.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Вернблум
Сегодня, 01:21
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2
(2)
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 01:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Викинг - хорошшш! да ваще второй тайм ЦСКА сыграл на "Уряяя" wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 01:22) #
  • +3
  •  (5)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЦСКА с ОТЛИЧНОЙ, трудной и ВОЛЕВОЙ футбольной победой!
Все МОЛОДЦЫ и очень СТАРАЛИСЬ!
Да, были ошибки и промахи, но настрой был футбольным и ПОБЕДНЫМ!
ЦСКА больше хотел победить и они ПОБЕДИЛИ!
Регистрация: 8.05.2017
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