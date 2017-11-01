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Стивен Джеррард: Конте не проявил должного уважения, за что и поплатился

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал поражение "Челси" от итальянской "Ромы" (0:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Конте не проявил должного уважения, за что и поплатился. В матче с мадридским "Атлетико" ситуация была абсолютно иной. Поэтому "Челси" и выдал фантастический матч. Антонио выставил атакующий состав, что сыграло с ним злую шутку.

Понимаете, Сеск Фабрегас - это не Н'Голо Канте. Испанец великолепно видит поле и может в любой момент выдать голевой пас форварду. Но Фабрегас не умеет отбирать мяч так, как это делает Канте", - передает слова Джеррарда "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал BT SPORT.
Теги: Джеррард Челси
Сегодня, 09:44
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