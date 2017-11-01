Анатолий Бышовец: шансы на победу у "Севильи" несколько больше, чем у "Спартака" на ничью

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа лиги чемпионов "Севилья" - "Спартак"."Спартак" показал достаточно качественный футбол в последнем матче, но, тем не менее, вызывает сомнения игра команды в обороне. Возвращение Зе Луиша, наверное, качественно повлияет на атаку, если не с первых минут, то ее можно будет усилить по ходу матча за счет его выхода. "Севилья" приезжала в Москву, имея большие проблемы в обороне. Это связано с кадровыми потерями. Многое в ответном матче будет зависеть от того, будет ли "Севилья" играть в оптимальном составе. Тем не менее, я думаю, что для спартаковцев предстоит испытание. Думаю, что шансы на победу у "Севильи" несколько больше, чем у спартаковцев на ничейный результат. Думаю, что "Севилья" добьется победы. Не думаю, что с разницей в один мяч, но дай бог, чтобы так", - цитирует Бышовца [leech=http://]"Рейтинг Букмекеров"[/leech].