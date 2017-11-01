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Александр Гришин: теперь ЦСКА просто обязан обыгрывать дома "Бенфику"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин заявил, что забитый гол "Базеля" в ворота московского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов раскрепостил армейцев, и они пошли ва-банк.

"Матч был хороший. Преимущество во втором тайме было на стороне ЦСКА, что и воплотилось в голы. Не так много голевых моментов, но это из-за того что цена каждой ошибки в обороне была велика. Начали играть после забитого гола, потому что деваться уже было некуда и надо было идти ва-банк. Может хорошо, что этот гол команду раскрепостил и ребята поняли, что надо наращивать давление в атаке, потому что нужна только победа, и никакой другой результат уже не устраивает. Очень хороший результат для нашей команды, и очень хорошие шансы на то, чтобы пройти дальше. Теперь многое будет зависеть от игры дома с "Бенфикой". Верю, что должно быть все нормально, и "Бенфику" дома обыгрывать просто обязаны", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин ЦСКА Базель Бенфика
Сегодня, 17:48
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
ТАК и БУДЕТ!!!

ЦСКА ПОБЕДИТТТ
Регистрация: 6.09.2013
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