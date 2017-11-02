Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших в среду.

Португальский "Порту" дома победил немецкий "Лейпциг" (3:1), а российский "Спартак" на выезде уступил испанской "Севилье" (1:2).

Суммарный коэффициент у России остался прежним - 47,782 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а вот у Португалии увеличился до 42,748. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция. Россия идет на шестом месте, отставая от Франции на 3,133 балла, а Португалия - на седьмом.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Стране, находящейся на шестой строчке в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте, в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов - "Спартак" и ЦСКА - в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда уже выбыла из турнира, в августе уступив в заключительном квалификационном раунде сербской "Црвене Звезде".

ТАСС
Сегодня, 02:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.