Массимо Каррера: видимо, мы немного боялись, стеснялись "Севилью" в первом тайме

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Севильи" (1:2) в групповом турнире Лиги чемпионов не согласился с мнением, что его команда играла без борьбы большую половину встречи.– Видимо, мы немного боялись, стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно. Но я не считаю, что команда не боролась. Не забывайте, что нам противостояла серьезная команда. С "Севильей" играть тяжело. Во втором тайме мы были уже лучше, в нашем исполнении был футбол, но, к сожалению, пропустили второй. Тем не менее, ребята не опустили руки и боролись до конца. Не согласен, что без борьбы и страсти мы играли 75 минут. Просто на поле был сильный соперник.– (не дождавшись перевода и перебивая) – Стоп! Я не оцениваю игроков по отдельности. Говорю только о команде в целом. Не собираюсь перечислять всех от вратаря до вышедших на замену.– Он два месяца не играл. И понятно, что 90 минут провести не мог.