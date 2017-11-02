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Наставник "Севильи": это были лучшие 70 минут "Севильи" за все время, что я тут работаю

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что остался доволен выступлением своих игроков в этой встрече.

"Я более чем доволен победой и игрой, которую показали мои игроки. Даже несмотря на финальный отрезок, в котором нам пришлось неожиданно тяжело. Пожалуй, в первые 70 минут матча "Севилья" показала лучший футбол за все время, что я руковожу командой (Бериссо принял команду этим летом – Прим.). Особенно с учетом важности встречи.

Считаю, мы заслуживали вести 3:0, наиграли на него, и тогда все было бы спокойно. Но в итоге пришлось понервничать. В целом же хочу отметить отличный темп, в котором действовали мои ребята, давление. Теперь нам нужно успешно провести два оставшихся матча. Одной победы должно хватить для выхода в плей-офф, но пока она не достигнута, говорить об этом нет смысла. Нужно готовиться, выходить на поле и побеждать. Все зависит от нас", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 02:23
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№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 02:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Заслуживали вести 3:0,а победили 2:1 судорожно отбиваясь всеми правдами и неправдами.
Регистрация: 1.12.2014
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