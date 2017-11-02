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Валерий Газзаев: у ЦСКА есть шанс выйти из группы вместе с "Манчестер Юнайтед"

ЦСКА получил возможность выйти из группы Лиги чемпионов после победы над швейцарским "Базелем" в гостевом матче четвертого тура, заявитл заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

"В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с "Манчестер Юнайтед". Сейчас шансы ЦСКА и "Базеля" равны. Очень рад, что [Алан] Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение - с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.

Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям - сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев ЦСКА Манчестер Юнайтед Базель
Сегодня, 16:14
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА

Это самый правильный вектор для того случая,когда денег нет.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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