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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА
Юрист Михаил Прокопец поделился мнением по поводу того, что испанская полиция применила силу по отношению к фанатам "Спартака" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2).
"У нас любят говорить о различных нарушениях, но никто ничего не делает, чтобы защитить свои права. Есть организатор матча – УЕФА. Если на матче были нарушения в связи с действиями полиции или неправильной работы клуба с журналистами, то о них нужно писать официальные жалобы в УЕФА. После каждого тура проводится дисциплинарный комитет УЕФА, на котором накладываются дисциплинарные санкции. Комитет рассмотрит все нюансы и вынесет решения и, если нужно, наложит санкции на принимающий клуб.
Что касается продажи билетов, то есть в Испании закон о защите прав потребителей. Если билеты не продавались российским болельщикам, то они должны жаловаться в общество по защите прав потребителей. Нужно действовать в правовом поле. Видимо, все эти нарушения были именно из-за того, что они были уверены, что никто не обратится в общество защиты прав потребителей. В принципе этим мог заняться и сам клуб, который не хочет, чтобы к его болельщикам относились как к непонятно кому, а как к нормальным людям", - цитирует Прокопца "Чемпионат.сом".
"У нас любят говорить о различных нарушениях, но никто ничего не делает, чтобы защитить свои права. Есть организатор матча – УЕФА. Если на матче были нарушения в связи с действиями полиции или неправильной работы клуба с журналистами, то о них нужно писать официальные жалобы в УЕФА. После каждого тура проводится дисциплинарный комитет УЕФА, на котором накладываются дисциплинарные санкции. Комитет рассмотрит все нюансы и вынесет решения и, если нужно, наложит санкции на принимающий клуб.
Что касается продажи билетов, то есть в Испании закон о защите прав потребителей. Если билеты не продавались российским болельщикам, то они должны жаловаться в общество по защите прав потребителей. Нужно действовать в правовом поле. Видимо, все эти нарушения были именно из-за того, что они были уверены, что никто не обратится в общество защиты прав потребителей. В принципе этим мог заняться и сам клуб, который не хочет, чтобы к его болельщикам относились как к непонятно кому, а как к нормальным людям", - цитирует Прокопца "Чемпионат.сом".
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