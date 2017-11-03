Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что игроки из нашего чемпионата не могут перейти в топ-клубы.- Головина? Может, он Фернандеса просматривал! А может, он вообще просто на игру приехал. Я не верю в эти слухи. Больше похоже на агентские игры. Уже надоело - то "Арсенал", то теперь "Барселона". Видимо, кому-то это выгодно. Сможет заиграть Александр в таком сильном клубе? Ну какая "Барселона", вы чего? Наш чемпионат такого уровня, что игроки ни в какую "Барселону", "Баварию", "Арсенал" или "Тоттенхэм" ни под каким предлогом не могут перейти. Чтобы наш футболист смог попасть в команду такого уровня, надо вначале поиграть за какой-нибудь середняк английской лиги и доказать, что он может на что-то претендовать. Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут. Надо объективно смотреть на вещи.