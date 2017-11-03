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Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что игроки из нашего чемпионата не могут перейти в топ-клубы.

- Слышали о том, что спортивный директор "Барселоны" просматривал Головина матче с "Базелем"?

- Головина? Может, он Фернандеса просматривал! А может, он вообще просто на игру приехал. Я не верю в эти слухи. Больше похоже на агентские игры. Уже надоело - то "Арсенал", то теперь "Барселона". Видимо, кому-то это выгодно. Сможет заиграть Александр в таком сильном клубе? Ну какая "Барселона", вы чего? Наш чемпионат такого уровня, что игроки ни в какую "Барселону", "Баварию", "Арсенал" или "Тоттенхэм" ни под каким предлогом не могут перейти. Чтобы наш футболист смог попасть в команду такого уровня, надо вначале поиграть за какой-нибудь середняк английской лиги и доказать, что он может на что-то претендовать. Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут. Надо объективно смотреть на вещи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гришин Головин ЦСКА Барселона
Сегодня, 00:39
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(1)
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 01:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Золотые слова -нафих он им сдался?
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:55) #
  • -2
  •  (4)

не согласен, знаю я одного футболиста, который перейдет в МЮ
Регистрация: 20.04.2016
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