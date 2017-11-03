Полиция: в Севилье не было беспорядков с участием болельщиков "Спартака"

Представители севильской полиции - Polic?a Local и Polic?a Nacional отметили, что в среду в Севилье не было зафиксировано беспорядков с участием российских болельщиков "Спартака", никто из них не был задержан, обращений и жалоб в полицию на их действия не поступало. В новостных лентах местных служб безопасности информация о столкновениях с фанатами москвичей также отсутствует.В среду фанаты красно-белых не смогли попасть на стадион "Севильи" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. УЕФА ранее закрыл гостевую трибуну из-за беспорядков, которые устроили болельщики "Спартака" на матче 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игру не прпустили даже тех россиян, которые легально приобрели билеты на другие сектора.