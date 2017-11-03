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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Понтус Вернблум: Гончаренко мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что для него не была непривычной игра на позиции центрфрварда в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).
- Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?
- В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.
- На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?
- Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником.
"Спорт-Экспресс"
- Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?
- В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.
- На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?
- Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником.
"Спорт-Экспресс"
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