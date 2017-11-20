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Андрей Ещенко может пропустить матч с "Марибором"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко может не сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".

Футболист из-за дискомфорта в коленном суставе сегодня проводит тренировку по индивидуальной программе.

Решение о его участии в матче будет принято завтра перед игрой.

ФК "Спартак"
Сегодня, 17:32
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(1)
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: SHIGA
все будет хорошо.. есть серб

Зобнин
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Поло (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (6)

SHIGA,
противоречащие друг другу заявления smile
Регистрация: 23.03.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:53) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
все будет хорошо.. есть серб
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 17:50) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
Андрею здоровья!!

минусовщикам поноса!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: trent (Сегодня, 17:36) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Андрею здоровья!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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