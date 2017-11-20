Андрей Ещенко может пропустить матч с "Марибором"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко может не сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".Футболист из-за дискомфорта в коленном суставе сегодня проводит тренировку по индивидуальной программе.Решение о его участии в матче будет принято завтра перед игрой.