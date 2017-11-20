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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Андрей Ещенко может пропустить матч с "Марибором"
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко может не сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".
Футболист из-за дискомфорта в коленном суставе сегодня проводит тренировку по индивидуальной программе.
Решение о его участии в матче будет принято завтра перед игрой.
ФК "Спартак"
Футболист из-за дискомфорта в коленном суставе сегодня проводит тренировку по индивидуальной программе.
Решение о его участии в матче будет принято завтра перед игрой.
ФК "Спартак"
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