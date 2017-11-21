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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Гашкин: встреча с "Краснодаром" не окажет влияния на матч "Спартака" в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Гашкин поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и словенским "Марибором".
"Матч с "Краснодаром" не окажет влияния на противостояние "Спартака" со словенцами. Это же Лига чемпионов, здесь за каждую победу деньги платят неплохие — у игроков будет совсем другая мотивация. Понимаете, для легионеров еврокубки — это витрина, на которой определяется их трансферная стоимость. У всех у них есть желание играть не в "Спартаке", а, например, в "Милане". Легионеры едут к нам за деньгами, либо чтобы показать себя и перейти в европейский клуб. Так что все они выйдут и будут играть против "Марибора" как положено", - цитирует Гашкина "Газета.ру".
"Матч с "Краснодаром" не окажет влияния на противостояние "Спартака" со словенцами. Это же Лига чемпионов, здесь за каждую победу деньги платят неплохие — у игроков будет совсем другая мотивация. Понимаете, для легионеров еврокубки — это витрина, на которой определяется их трансферная стоимость. У всех у них есть желание играть не в "Спартаке", а, например, в "Милане". Легионеры едут к нам за деньгами, либо чтобы показать себя и перейти в европейский клуб. Так что все они выйдут и будут играть против "Марибора" как положено", - цитирует Гашкина "Газета.ру".
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