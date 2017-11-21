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Все билеты на матч "Спартак" - "Марибор" проданы

Все билеты на предстоящий сегодня матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" - "Марибор" проданы.

"Игры Лиги чемпионов вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира "Спартак" — "Марибор" не стала исключением. Все билеты на поединок со словенцами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности", — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 17:21
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