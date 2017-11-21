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Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу

Бывший футболист "Спартака" Владислав Тернавский поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сегодня, 21 ноября, примут на стадионе "Открытие Арена" словенский "Марибор".

"Сегодня "Спартак" выиграет у "Марибора". Если не переоценит свои силы после матча с "Краснодаром", где спартаковцы очень хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. После таких феерических игр наступает самоуверенность. Уверен, Массимо Каррера не позволит футболистам себя переоценить. Они понимают важность сегодняшней победы. После матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу. Они люди здравомыслящие, каждый будет настраиваться индивидуально.

Что касается состава, то я бы ничего не менял в расстановке, что была в Краснодаре. Знаю, что Андрей Ещенко травму получил и вместо него Роман Зобнин сыграет. С "Краснодаром" Роман игры и не улучшил, и не ухудшил. В общем, картины не испортил. Александр Самедов вроде готов выйти, но он давно не играл и долго лечился. С первых минут я бы его не поставил, а вот на замену можно выпустить.

Дай бог, чтобы сегодня наш "Спартак" сыграл на ноль. Но прогнозирую, что "Спартак" победит со счётом 2:1", - цитирует Тернавского "Чемпионат.сом".
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 18:50
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(1)
№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 19:25) #
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спартаковцы будут наверху или внизу

Ну или в середине)
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Как говориться в таких случаях главное чтоб не жидко обделаться, а то на первую игру тоже фаворитами были. Мы все знаем Спорток, они могут игру супер выдать а следом пффффф....
Регистрация: 17.05.2015
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