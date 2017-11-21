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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владислав Тернавский: после матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу
Бывший футболист "Спартака" Владислав Тернавский поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сегодня, 21 ноября, примут на стадионе "Открытие Арена" словенский "Марибор".
"Сегодня "Спартак" выиграет у "Марибора". Если не переоценит свои силы после матча с "Краснодаром", где спартаковцы очень хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. После таких феерических игр наступает самоуверенность. Уверен, Массимо Каррера не позволит футболистам себя переоценить. Они понимают важность сегодняшней победы. После матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу. Они люди здравомыслящие, каждый будет настраиваться индивидуально.
Что касается состава, то я бы ничего не менял в расстановке, что была в Краснодаре. Знаю, что Андрей Ещенко травму получил и вместо него Роман Зобнин сыграет. С "Краснодаром" Роман игры и не улучшил, и не ухудшил. В общем, картины не испортил. Александр Самедов вроде готов выйти, но он давно не играл и долго лечился. С первых минут я бы его не поставил, а вот на замену можно выпустить.
Дай бог, чтобы сегодня наш "Спартак" сыграл на ноль. Но прогнозирую, что "Спартак" победит со счётом 2:1", - цитирует Тернавского "Чемпионат.сом".
"Сегодня "Спартак" выиграет у "Марибора". Если не переоценит свои силы после матча с "Краснодаром", где спартаковцы очень хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. После таких феерических игр наступает самоуверенность. Уверен, Массимо Каррера не позволит футболистам себя переоценить. Они понимают важность сегодняшней победы. После матча с "Марибором" спартаковцы будут наверху или внизу. Они люди здравомыслящие, каждый будет настраиваться индивидуально.
Что касается состава, то я бы ничего не менял в расстановке, что была в Краснодаре. Знаю, что Андрей Ещенко травму получил и вместо него Роман Зобнин сыграет. С "Краснодаром" Роман игры и не улучшил, и не ухудшил. В общем, картины не испортил. Александр Самедов вроде готов выйти, но он давно не играл и долго лечился. С первых минут я бы его не поставил, а вот на замену можно выпустить.
Дай бог, чтобы сегодня наш "Спартак" сыграл на ноль. Но прогнозирую, что "Спартак" победит со счётом 2:1", - цитирует Тернавского "Чемпионат.сом".
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