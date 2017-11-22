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Ясмин Мешанович: приехали играть со "Спартаком" на победу

Нападающий "Марибора" Ясмин Мешанович поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Это мой первый гол в Лиге чемпионов и я его могу назвать самым важным в моей карьере. Мы приехали сюда за победой, но пропустили первыми, так что гол в концовке и ничья — хороший результат. Холод на игру не повлиял, все были настроены решительно, играли собранно и отдали борьбе все силы", - приводит слова Мешановича официальный сайт УЕФА.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 00:16
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№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому почти весь матч сидели в своей штрафной?
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Могли бы наверное её добиться.

Волга тоже наверное могла стать чемпионом в твоих снах так что,жуй буй, бомжик
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Волга НН»
Могли бы наверное её добиться.
Регистрация: 28.12.2012
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