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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: ЦСКА за счёт контратак сможет победить "Бенфику"
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что "Бенфика" проиграет ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов московскому ЦСКА.
"В первом матче ЦСКА сумел выиграть "Бенфику", которая неважно играет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Для неё теперь не имеет значения, где играть. Дома или на выезде — они захотят отобрать очки у "армейцев". Но у ЦСКА неплохие шансы пройти дальше. Я думаю, что команда Гончаренко в обороне сыграет строго, но мячом, скорее всего, будет владеть "Бенфика". "Армейцы" сыграют на контратаках и сумеют победить португальцев и в ответной встрече. Сомневаюсь, что будет много голов. "Бенфика" так вообще не забьёт", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
"В первом матче ЦСКА сумел выиграть "Бенфику", которая неважно играет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Для неё теперь не имеет значения, где играть. Дома или на выезде — они захотят отобрать очки у "армейцев". Но у ЦСКА неплохие шансы пройти дальше. Я думаю, что команда Гончаренко в обороне сыграет строго, но мячом, скорее всего, будет владеть "Бенфика". "Армейцы" сыграют на контратаках и сумеют победить португальцев и в ответной встрече. Сомневаюсь, что будет много голов. "Бенфика" так вообще не забьёт", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
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