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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Григорян: в матче ЦСКА - "Бенфика" я бы поставил на результативную ничью
Главный главный тренер "Анжи" Александр Григорян считает, что в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" не удастся выявить победителя.
"Очень хороший результат, который был на выезде, позволяет ЦСКА находится в оптимальном психологическом состоянии перед этим матчем. С учетом того, что Гончаренко системный тренер, любые изменения в составе, которые ЦСКА может привнести, они вряд ли отразятся на сути игры, которую демонстрирует ЦСКА. Потеря отдельно взятых личностей может отразиться на игре, но, в целом, я считаю, что ЦСКА к матчу с "Бенфикой"психологически готов оптимально. Есть один минус, он достаточно весомый. Это те игроки, которые ездили на Дальний Восток играть со СКА-Хабаровск. Я думаю, что их не хватит на 90 минут. Возможно, что некоторые из них, с учетом моего длительного опыта на Дальнем Востоке, будут испытывать какое-то затруднение в плане функционального состояния. Учитывая эти факторы, я бы все-таки поставил бы на ничью, возможно, на результативную ничью. Осмелюсь предположить, что это будет 2:2", — приводит слова Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
"Очень хороший результат, который был на выезде, позволяет ЦСКА находится в оптимальном психологическом состоянии перед этим матчем. С учетом того, что Гончаренко системный тренер, любые изменения в составе, которые ЦСКА может привнести, они вряд ли отразятся на сути игры, которую демонстрирует ЦСКА. Потеря отдельно взятых личностей может отразиться на игре, но, в целом, я считаю, что ЦСКА к матчу с "Бенфикой"психологически готов оптимально. Есть один минус, он достаточно весомый. Это те игроки, которые ездили на Дальний Восток играть со СКА-Хабаровск. Я думаю, что их не хватит на 90 минут. Возможно, что некоторые из них, с учетом моего длительного опыта на Дальнем Востоке, будут испытывать какое-то затруднение в плане функционального состояния. Учитывая эти факторы, я бы все-таки поставил бы на ничью, возможно, на результативную ничью. Осмелюсь предположить, что это будет 2:2", — приводит слова Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
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