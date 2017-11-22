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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Егор Титов: ЦСКА постарается показать характер в матче с "Бенфикой", выиграет и не пропустит
Экс-капитан "Спартака" и сборной России Егор Титов верит в победу ЦСКА над "Бенфикой" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Армейцы" потратили немало сил и эмоций в Хабаровске, но в любом случае на такой важный матч они обязаны собраться и показать бойцовские качества. Встреча важна. У ЦСКА есть шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И в таких матчах чрезвычайно важен опыт. А у ЦСКА его даже больше, чем у "Бенфики". Да и португальцы не впечатляют, проигрывают всем подряд в этом сезоне в Европе. ЦСКА не будет раскрываться, не будет рисковать. Он будет ждать своего шанса, который может прийти в контратаке или на стандарте. Скорее всего, забитых мячей будет мало, 1 или 2. Но, думаю, "армейцы" сумеют взять три очка. Есть уверенность, что они прервут свою серию с пропущенными мячами. Рискну поставить на "сухую" победу ЦСКА. Именно в такой важной игре команда постарается показать характер, выиграет и не пропустит", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"Армейцы" потратили немало сил и эмоций в Хабаровске, но в любом случае на такой важный матч они обязаны собраться и показать бойцовские качества. Встреча важна. У ЦСКА есть шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И в таких матчах чрезвычайно важен опыт. А у ЦСКА его даже больше, чем у "Бенфики". Да и португальцы не впечатляют, проигрывают всем подряд в этом сезоне в Европе. ЦСКА не будет раскрываться, не будет рисковать. Он будет ждать своего шанса, который может прийти в контратаке или на стандарте. Скорее всего, забитых мячей будет мало, 1 или 2. Но, думаю, "армейцы" сумеют взять три очка. Есть уверенность, что они прервут свою серию с пропущенными мячами. Рискну поставить на "сухую" победу ЦСКА. Именно в такой важной игре команда постарается показать характер, выиграет и не пропустит", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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