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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Руслан Нигматуллин: почему бы "Спартаку" в Ливерпуле не совершить сенсацию?
Футболисты "Спартака" выглядели лучше "Марибора" (1:1) в домашнем матче Лиги чемпионов, но ничейный счет в этой игре закономерен, заявил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
"Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, "Марибор" нужно было обыгрывать как минимум один раз, а желательно два. К сожалению, "Спартаку" это не удалось. У "Марибора" был по большому счету один момент, забил. Это его везение, но счет, наверное, по игре. Давление со стороны "Спартака" было, а опасных моментов немного. Отрадно, что как минимум "Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы, да и в Лиге чемпионов еще есть шансы. Почему бы в Ливерпуле не совершить сенсацию? Выход в плей-офф Лиги Европы - это удовлетворительный результат. Его мы ждали, и был бы провал, если бы "Спартак" не вышел из группы. Хочется большего, хочется Лиги чемпионов", - цитирует Нигматуллина "Р-Спорт".
"Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, "Марибор" нужно было обыгрывать как минимум один раз, а желательно два. К сожалению, "Спартаку" это не удалось. У "Марибора" был по большому счету один момент, забил. Это его везение, но счет, наверное, по игре. Давление со стороны "Спартака" было, а опасных моментов немного. Отрадно, что как минимум "Спартак" вышел в плей-офф Лиги Европы, да и в Лиге чемпионов еще есть шансы. Почему бы в Ливерпуле не совершить сенсацию? Выход в плей-офф Лиги Европы - это удовлетворительный результат. Его мы ждали, и был бы провал, если бы "Спартак" не вышел из группы. Хочется большего, хочется Лиги чемпионов", - цитирует Нигматуллина "Р-Спорт".
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