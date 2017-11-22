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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Гришин: ЦСКА не надо расслабляться, глядя на позиции "Бенфики" в таблице
Бывший тренер дубля ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".
"Волнения нет. Понятно, конечно, что армейцам надо выигрывать, и ребята приложат все силы для победы. Надо выходить и побеждать. "Бенфика" потеряла много футболистов перед началом этого сезона. Но все равно португальский футбол является одним из лучших, поэтому не нужно расслабляться, глядя на таблицу. Необходима полная концентрация, чтобы набрать три очка. Пусть португальцы и являются аутсайдерами группы, если смотреть на цифры, но каждая игра - это новая история. Хозяева сейчас тоже находятся в положении команды, которой три очка нужны кровь из носа. Я уверен, что никакого недонастроя не будет. Ребята все понимают. Честно говоря, у Березуцкого и Миланова такие страшные диагнозы - переломы ног. Потери, конечно, это всегда плохо, но у армейцев, считаю, хорошая обойма - в заявке команды двадцать футболистов. Те игроки, которые выйдут на их месте, должны отработать и за травмированных товарищей. Этих ребят, конечно, не восстановить к матчу, и надо им пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Но необходимо абстрагироваться от этих моментов и думать только о матче, поскольку на кону стоит многое. Нужно смотреть вперед и думать о предстоящей игре. В последнее время армейцы показывают неплохой футбол, которого надо придерживаться. Необходимо бросить все силы на достижение победы над португальцами. Это ведь не только матч Лиги чемпионов, но и деньги в копилку клуба. Можно сделать акцент на атаку, а можно на контратаку. Это зависит от того, как будет играть соперник. "Бенфика" тоже любит действовать первым номером. Возможно, уместнее было бы их ловить на контригре. Хотя будет полный стадион своих болельщиков и, наверное, стоит попробовать играть за счет давления и прессинга. Тут надо смотреть на состояние футболистов. У команды было два долгих перелета - в Хабаровск и обратно", - цитирует Гришина "Евро-футбол".
"Волнения нет. Понятно, конечно, что армейцам надо выигрывать, и ребята приложат все силы для победы. Надо выходить и побеждать. "Бенфика" потеряла много футболистов перед началом этого сезона. Но все равно португальский футбол является одним из лучших, поэтому не нужно расслабляться, глядя на таблицу. Необходима полная концентрация, чтобы набрать три очка. Пусть португальцы и являются аутсайдерами группы, если смотреть на цифры, но каждая игра - это новая история. Хозяева сейчас тоже находятся в положении команды, которой три очка нужны кровь из носа. Я уверен, что никакого недонастроя не будет. Ребята все понимают. Честно говоря, у Березуцкого и Миланова такие страшные диагнозы - переломы ног. Потери, конечно, это всегда плохо, но у армейцев, считаю, хорошая обойма - в заявке команды двадцать футболистов. Те игроки, которые выйдут на их месте, должны отработать и за травмированных товарищей. Этих ребят, конечно, не восстановить к матчу, и надо им пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Но необходимо абстрагироваться от этих моментов и думать только о матче, поскольку на кону стоит многое. Нужно смотреть вперед и думать о предстоящей игре. В последнее время армейцы показывают неплохой футбол, которого надо придерживаться. Необходимо бросить все силы на достижение победы над португальцами. Это ведь не только матч Лиги чемпионов, но и деньги в копилку клуба. Можно сделать акцент на атаку, а можно на контратаку. Это зависит от того, как будет играть соперник. "Бенфика" тоже любит действовать первым номером. Возможно, уместнее было бы их ловить на контригре. Хотя будет полный стадион своих болельщиков и, наверное, стоит попробовать играть за счет давления и прессинга. Тут надо смотреть на состояние футболистов. У команды было два долгих перелета - в Хабаровск и обратно", - цитирует Гришина "Евро-футбол".
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