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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок на матче ЦСКА - "Бенфика"
Более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут обеспечивать безопасность и правопорядок на матче Лиги чемпионов между российским ЦСКА и португальской "Бенфикой". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Начало матча в 20:00 мск, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча будут задействованы более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии", - уточнили в пресс-службе.
Зрителей на трибуны стадиона начнут допускать около 18:00 мск через входные зоны северного и южного пандусов, уточнили в пресс-службе ведомства.
"Начало матча в 20:00 мск, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча будут задействованы более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии", - уточнили в пресс-службе.
Зрителей на трибуны стадиона начнут допускать около 18:00 мск через входные зоны северного и южного пандусов, уточнили в пресс-службе ведомства.
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