УЕФА открыл дело против "Спартака" после матча с "Марибором"

УЕФА открыло дисциплинарное дело против "Спартака" после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), сообщает пресс-служба организации.Решение о степени наказания будет вынесено 7 декабря.Болельщики красно-белых в прошедшей встрече использовали пиротехнику. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.