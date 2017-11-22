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УЕФА открыл дело против "Спартака" после матча с "Марибором"

УЕФА открыло дисциплинарное дело против "Спартака" после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1), сообщает пресс-служба организации.

Решение о степени наказания будет вынесено 7 декабря.

Болельщики красно-белых в прошедшей встрече использовали пиротехнику. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака"
Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику на матче с "Марибором"
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Каждый матч это шапито что-то жгет. Как обезьяны.... дорвалось быдло до ЛЧ. А потом удивляемся, почему в Европе к нам так относятся. Ну так ведем себя, как быдло. "Холопы попали на бал"...
Регистрация: 28.01.2016
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