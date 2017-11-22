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ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов

Победа над "Бенфикой" (2:0) стала для ЦСКА 16-й в рамках Лиги чемпионов.

По числу выигрышей армейцы вышли на второе место среди российских команд, обогнав "Зенит". Правда, красно-синие провели в Лиге чемпионов 71 матч, тогда как сине-бело-голубые – всего 42.

ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Зенит
Вчера, 23:18
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8
(0)
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: Skyline
если посмотреть на кол-во игр

То становится понятно, что лидер Российского футбола безоговорочно Московский Спартак smile не плачьте бездомные может и вы пробьетесь в этом году в ЛЧ

а так же если посмотреть на кол-во побед по соотношениюк ол-ву матчей. понятно что вы тут самыйе первые. неудачники. т.е. среднее качество у вас на уровне марибоа. собсно что он и доказал


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
если посмотреть на кол-во игр

То становится понятно, что лидер Российского футбола безоговорочно Московский Спартак smile не плачьте бездомные может и вы пробьетесь в этом году в ЛЧ
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: cska1971 Москва (Вчера, 23:54) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: SPV
Вопросы с лидером излишне

С лидером по поражениям ?
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Вопросы с лидером излишне

конечно. если посмотреть на кол-во игр то понятно что вы самое дно


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:43) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вопросы с лидером излишне
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 23:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
да только у нас 42 игры, а у ЦСКА 71)))


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:31) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
самое ужасное что у всех наших клубов отрицательная разница


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нашли для траурной процессии новость))))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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