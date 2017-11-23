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Наставник "Карабаха": давно не было подобного разочарования

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от "Челси" (0:4) в Лиге чемпионов.

"Давно не было подобного разочарования. Мы хотели все 90 минут показывать хороший футбол. Но, к сожалению, остались в численном меньшинстве и не смогли этого сделать. Я благодарен болельщикам. В футболе, конечно, случается всякое, но не настолько. Я не знаю, кого винить в стольких красных карточках в наших матчах. В любом случае, благодарен своим подопечным. Сегодня мы уступили в счете, но не в борьбе. По поводу назначения пенальти ничего не могу сказать. А удаление было лишним, раз дали 11-метровый. Есть недовольство по этому вопросу. Но ничего нам не изменить, так как решение принято. Неужели, мы настолько маленькие перед ними, раз так легко принимаются подобные решения? Если будем напирать, то ничего не добьёмся. Решение принято, ничего не поделать", - цитирует Гурбанова azerisport.com.
Теги: Карабах Челси
Сегодня, 03:18
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№1 Написал: Красный Ковбой Баку, Страна Огней (Сегодня, 03:50) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Эти гандоны хозяева жизни,хотят пенальти дают,хотят Сирию бомбят


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Черенков Федор- ты в сердцах СССР , Тихонов-помним....
Регистрация: 24.10.2009
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