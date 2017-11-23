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ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой"

ЦСКА после победы в 5-м туре Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) остался на третьем месте в своей группе.

Армейцы выйдут в плей-офф ЛЧ, если победят в заключительном матче группового этапа "Манчестер Юнайтед" на выезде, а "Базель", у которого сейчас тоже 9 очков, не выиграет у "Бенфики".

Если ЦСКА сыграет с "МЮ" вничью, то его шансы будут зависеть от результата матча "Бенфика" – "Базель". По личным встречам преимущество у швейцарской команды (2:0, 1:2), так что армейцев устроит только поражение "Базеля".

Если ЦСКА проиграет "МЮ", то с 3-го места отправится в плей-офф Лиги Европы.
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед Базель Бенфика
Сегодня, 03:39
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 04:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Только вот второй раз подряд МЮ наверняка не захочет проигрывать, особенно перед своими зрителями.
Скорее всего обе команды проиграют, но в плей-офф попадет Базель.


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Регистрация: 2.05.2014
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