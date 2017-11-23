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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Денис Попов: и по счёту, и по содержанию ЦСКА сыграл так, как и должен был
Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу ЦСКА над "Бенфикой" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"И по счёту, и по содержанию ЦСКА сыграл так, как и должен был, я ожидал победы армейцев. Понятно, что теперь на "Олд Траффорд" в последнем туре без дисквалифицированных Натхо и Вернблума будет тяжело, плюс "Манчестер Юнайтед" ещё не обеспечил себе выход в плей-офф. Но и "Бенфика", я думаю, захочет напоследок дома громко хлопнуть дверью и победить "Базель", чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, набрать в Лиге чемпионов очки и заработать какие-то деньги. Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи", - цитирует Попова "Евро-футбол".
"И по счёту, и по содержанию ЦСКА сыграл так, как и должен был, я ожидал победы армейцев. Понятно, что теперь на "Олд Траффорд" в последнем туре без дисквалифицированных Натхо и Вернблума будет тяжело, плюс "Манчестер Юнайтед" ещё не обеспечил себе выход в плей-офф. Но и "Бенфика", я думаю, захочет напоследок дома громко хлопнуть дверью и победить "Базель", чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, набрать в Лиге чемпионов очки и заработать какие-то деньги. Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи", - цитирует Попова "Евро-футбол".
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