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Денис Попов: и по счёту, и по содержанию ЦСКА сыграл так, как и должен был

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу ЦСКА над "Бенфикой" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"И по счёту, и по содержанию ЦСКА сыграл так, как и должен был, я ожидал победы армейцев. Понятно, что теперь на "Олд Траффорд" в последнем туре без дисквалифицированных Натхо и Вернблума будет тяжело, плюс "Манчестер Юнайтед" ещё не обеспечил себе выход в плей-офф. Но и "Бенфика", я думаю, захочет напоследок дома громко хлопнуть дверью и победить "Базель", чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками, набрать в Лиге чемпионов очки и заработать какие-то деньги. Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи", - цитирует Попова "Евро-футбол".
Теги: ЦСКА Бенфика
Сегодня, 16:10
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