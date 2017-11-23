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Валерий Масалитин: Лига чемпионов получается очень фартовой для ЦСКА

Текущий групповой этап Лиги чемпионов для футболистов московского ЦСКА складывается очень удачно, но команде тяжело играть без форварда, заявил бывший нападающий армейского клуба Валерий Масалитин.

"Честно говоря, эта Лига чемпионов получается очень фартовой для армейцев. Пенальти ставят, когда можно было обойтись, где-то в свои ворота соперники забили, как вчера, например. Надеюсь, что ЦСКА и дальше будет так фартить. Что касается игры, то, конечно, тяжело играть без форварда. При всем моем уважении к Вернблуму он может побороться вверху, но взрывной скорости и чутья бомбардирского нет", - цитирует Масалитина "Р-Спорт".
Теги: Масалитин ЦСКА
Сегодня, 21:11
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