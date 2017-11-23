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Руслан Нигматуллин: если кто-то и выйдет в плей-офф ЛЧ, то это "Спартак", а не ЦСКА

Бывший голкипер "Спартака" и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением насчёт того, у кого из российских клубов больше шансов выйти из своей группы в Лиге чемпионов.

"Шансов больше у "Спартака", ведь ему не нужно оборачиваться на вторую игру в группе. ЦСКА нужен очень маловероятный результат в матче, в котором он не принимает участия. Если кто-то и выйдет из группы, то это будет "Спартак", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА в заключительном выездном матче с "Манчестер Юнайтед" надо набрать очков больше, чем наберёт "Базель" в игре с "Бенфикой". "Спартак" устроит только победа в игре с "Ливерпулем".
Теги: Нигматуллин Спартак ЦСКА
Вчера, 23:09
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(2)
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
выйдет тот кто сам победит за счет своих усилий,а не тот кто будет ждать подарков и вторых составов,нужно надеяться только на себя


Ну тогда спартак точно не выйдет.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Диск-жокей сказочный фантазёр ))
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 23:50) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Максимка же сказал что они кончат
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: golden Axe (Вчера, 23:33) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
выйдет тот кто сам победит за счет своих усилий,а не тот кто будет ждать подарков и вторых составов,нужно надеяться только на себя
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если кто-то и выйдет из группы

Выйдут оба. Вопрос - куда?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
В ЛЕ вместе с ЦСКА Спартак выйдет из группы...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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