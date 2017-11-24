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Геннадий Орлов: ЦСКА не такой уж крутой

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе ЦСКА над "Бенфикой" (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Вероятнее всего, ЦСКА после победы над "Бенфикой" выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с "Манчестер Юнайтед" на его поле — вдруг победят? Всё может быть. А вдруг московский "Спартак" обыграет "Ливерпуль"? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причём надо обязательно играть на поле "Юнайтед" и "Ливерпуля" на победу.

Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, "Бенфика" всем проиграла до матча с "армейцами". Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше. ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и "армейцы" — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с "Локомотивом", "Зенитом" и тем же "Спартаком", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов ЦСКА Бенфика
Сегодня, 02:02
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 02:07) #
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у тебя только один цвет крутой - "лазурный", тобою выдуманный..
голубое всегда будет голубым!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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