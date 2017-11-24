Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает ТАСС.

В матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы московский "Локомотив" обыграл датский "Копенгаген" (2:1), а петербургский "Зенит" одержал победу над македонским "Вардаром" (2:1).

Португальская "Брага" переиграла немецкий "Хоффенхайм" (3:1), а "Витория Гимарайнш" проиграла австрийскому "Зальцбургу" (0:3).

По итогам матчей Лиги Европы у России теперь 49,382 балла, у сборной Португалии — 44,082. Лидирует в таблице Испания с 97,141 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 97,141
2. Англия — 70,176
3. Италия — 68,749
4. Германия — 66,998
5. Франция — 52,248
6. Россия — 49,382
7. Португалия — 44,082
8. Украина — 38,333
Сегодня, 07:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.