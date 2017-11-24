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Роман Бабаев: ЦСКА не сдаётся раньше времени

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от перспектив армейского клуба в борьбе за выход из группы в Лиге чемпионов.

"Настроение хорошее, конечно. Добились отличного результата абсолютно по делу. Расстроили потери Щенникова, Алексея Березуцкого и Миланова. Ну и то, что потеряли двух игроков (Натхо и Вернблум - прим.) из-за перебора карточек на матч с "Манчестером". В любом случае, постараемся дать бой.

Гончаренко удаётся сбалансированно подпускать молодёжь к основе, нет провалов. Ребята выдерживают определённый уровень - психологический и физический. Мы достаточно давно не выходили в евровесну. Считаю, уже можно считать выступление ЦСКА достаточно удачным. Мы провели девять матчей в Лиге чемпионов, одержав семь побед и набрали 14 очков в рейтинг УЕФА. Поднялись в клубной таблице коэффициентов УЕФА. Аппетит приходит во время еды. ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, мы не сдаёмся раньше времени.

Футболисты устали, надо отдать им должное. Был сложный перелёт в Хабаровск. Тем не менее, команде по силам взять максимальное количество очков в оставшихся трех матчах. Есть ребята, которые могут достойно заменить травмированных. Не вижу никаких оснований для паники", - приводит слова Бабаева "Спорт FM".
Теги: Бабаев ЦСКА Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:15
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Надо было у Базеля выигрывать и всё! Всё же по силам!
Регистрация: 10.10.2006
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