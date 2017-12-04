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Виктор Гончаренко: перевернуть можно любую игру с любым соперником

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что в любой игре команде могут предоставиться шансы.

– Ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии "МЮ" (20 игр без поражений в еврокубках на своем поле. - Прим.)? Возможно ли ее прервать?

– "МЮ" большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что "Юнайтед" однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.

– Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча "Бенфика" – "Базель" в Португалии, ЦСКА надо победить 3:0. А вы просчитывали варианты?

– Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия "МЮ", и тут же – "победите 3:0". Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрит. Наша задача – ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:49
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№1 Написал: druny77 nizniy (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ты ,главное, пацанов грамотно настрой ,чтоб красные не получали...
Регистрация: 31.01.2010
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