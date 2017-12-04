Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:22
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
Франк Райкард: Месси – бог для всех (1)
19:32
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (8)
"Спартак" прибыл в Ливерпуль (8)
19:18
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно (2)
17:05
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
Сергей Карасев: чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой (4)
14:22
Сборная лучших игроков 19-го тура (6)
Сборная лучших игроков 19-го тура (6)
Виктор Гончаренко: перевернуть можно любую игру с любым соперником
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что в любой игре команде могут предоставиться шансы.
– Ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии "МЮ" (20 игр без поражений в еврокубках на своем поле. - Прим.)? Возможно ли ее прервать?
– "МЮ" большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что "Юнайтед" однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.
– Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча "Бенфика" – "Базель" в Португалии, ЦСКА надо победить 3:0. А вы просчитывали варианты?
– Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия "МЮ", и тут же – "победите 3:0". Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрит. Наша задача – ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.
"Спорт-Экспресс"
– Ваше мнение о рекордной домашней беспроигрышной серии "МЮ" (20 игр без поражений в еврокубках на своем поле. - Прим.)? Возможно ли ее прервать?
– "МЮ" большой клуб, в его истории регулярно случаются разные суперсерии. Нельзя исключать, естественно, что "Юнайтед" однажды проиграет, но задумываться о серии уж точно не стоит.
– Чтобы гарантировать себе выход из группы независимо от исхода матча "Бенфика" – "Базель" в Португалии, ЦСКА надо победить 3:0. А вы просчитывали варианты?
– Ничего себе у вас! С одной стороны, беспроигрышная серия "МЮ", и тут же – "победите 3:0". Мы как на серию не оглядываемся, так и на подобные расклады смотрит. Наша задача – ввязаться в бой и осознавать, что перевернуть можно любую игру с любым соперником. И воспользоваться шансами, которые предоставил оппонент.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.