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Алан Дзагоев: матч с "МЮ" на "Олд Траффорд" вызывает особые эмоции

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (5 декабря).

"Всегда играю с полной самоотдачей, и матч с "Манчестером" – не исключение. Все, на что способен, продемонстрирую.

Как команда будет решать проблемы с забитыми мячами, учитывая, что в последнее врем всё строилось вокруг Понтуса Вернблума? Как-то будет решать. Помимо него у нас и другие игроки забивали.

Само собой, предстоящий матч на "Олд Траффорд" вызывает особые эмоции: полные трибуны, и это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов всегда бывает накал, и здесь особенный антураж", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
Теги: Дзагоев Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 22:09
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