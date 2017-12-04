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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алан Дзагоев: матч с "МЮ" на "Олд Траффорд" вызывает особые эмоции
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (5 декабря).
"Всегда играю с полной самоотдачей, и матч с "Манчестером" – не исключение. Все, на что способен, продемонстрирую.
Как команда будет решать проблемы с забитыми мячами, учитывая, что в последнее врем всё строилось вокруг Понтуса Вернблума? Как-то будет решать. Помимо него у нас и другие игроки забивали.
Само собой, предстоящий матч на "Олд Траффорд" вызывает особые эмоции: полные трибуны, и это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов всегда бывает накал, и здесь особенный антураж", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
"Всегда играю с полной самоотдачей, и матч с "Манчестером" – не исключение. Все, на что способен, продемонстрирую.
Как команда будет решать проблемы с забитыми мячами, учитывая, что в последнее врем всё строилось вокруг Понтуса Вернблума? Как-то будет решать. Помимо него у нас и другие игроки забивали.
Само собой, предстоящий матч на "Олд Траффорд" вызывает особые эмоции: полные трибуны, и это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге чемпионов всегда бывает накал, и здесь особенный антураж", - цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
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