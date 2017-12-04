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Константин Кучаев: у ЦСКА есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем Лиги чемпионов с "МЮ" отметил, что у армейцев есть шансы на выход в плей-офф.

"Шансы есть всегда. Надо просто отдать все силы на поле и играть друг за друга. Мы такой путь проделали, столько сил отдали! Остался один шаг – правда, очень трудный. Но нам не привыкать преодолевать трудности", - цитирует Кучаева RT.
Теги: Кучаев ЦСКА Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:06
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